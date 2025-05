HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 81,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 81,85 EUR zu. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 82,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.094 HENSOLDT-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 82,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 0,55 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Abschläge von 66,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,649 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,40 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie HENSOLDT-Aktie im Minus: Südafrikanische Tochter wohl auf dem Prüfstand Anleger machen bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Kasse - Rheinmetall mit neuen Kooperationen Aktien von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall mit neuen Rekorden - EU beschließt Milliardendarlehen für Rüstung

