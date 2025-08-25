HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Dienstagvormittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 86,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 86,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 86,50 EUR. Bei 87,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.062 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 25,90 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 68,46 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,625 EUR je HENSOLDT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 103,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie.

