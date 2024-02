HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Nachmittag Boden gut

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 34,14 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 34,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 34,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 551.178 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2023 Kursverluste bis auf 23,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,470 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,17 EUR an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

