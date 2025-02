HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 51,20 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,20 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,80 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,80 EUR. Zuletzt wechselten 133.258 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 52,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,13 Prozent. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,72 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,75 EUR an.

HENSOLDT veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2024 aus.

