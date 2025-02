HENSOLDT Aktie News: Hausse bei HENSOLDT am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 54,00 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 54,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 55,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 1.263.531 Stück.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 2,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 06.11.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 528,00 Mio. EUR im Vergleich zu 711,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester

MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit Zuschlägen