HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 43,88 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 43,88 EUR nach oben. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,44 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.065.851 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 44,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,28 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2023 auf bis zu 23,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,470 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 37,50 EUR.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte HENSOLDT die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2024 aus.

