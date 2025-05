HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 83,50 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 83,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 85,15 EUR. Bei 83,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 129.754 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.05.2025 erreicht. 1,98 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 206,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,649 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 63,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.05.2025. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK mit neuer Bestmarke: EU-Rüstungsdebatte treibt den Kurs

HENSOLDT-Aktie im Minus: Südafrikanische Tochter wohl auf dem Prüfstand

Anleger machen bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Kasse - Rheinmetall mit neuen Kooperationen