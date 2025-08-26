HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 87,15 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 87,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 87,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.378 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 24,96 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 219,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,625 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

