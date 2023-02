HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 31,05 EUR

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:05 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 31,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 30,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,40 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.783 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2023 auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 2,97 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,98 EUR. Dieser Wert wurde am 19.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,47 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 03.05.2024.

