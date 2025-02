HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT büßt am Freitagnachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 52,70 EUR ab.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 52,70 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 49,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.457.759 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 4,93 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,24 Prozent.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 52,75 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 711,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

