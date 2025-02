HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Freitagmittag auf rotes Terrain

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 53,20 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 53,20 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,92 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.129.400 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,30 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 3,95 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 48,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 528,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie.

