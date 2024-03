HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

So bewegt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 42,78 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 42,78 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 42,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,06 EUR. Zuletzt wechselten 39.937 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,44 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 3,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,44 Prozent.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,470 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50 EUR an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte HENSOLDT am 07.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Aktie aus.

