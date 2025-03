HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag im Minus

Kurs der HENSOLDT

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 63,90 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 63,90 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.651 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 26,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 134,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,20 EUR an.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 528,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

