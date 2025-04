HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Montagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 64,30 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 64,30 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,65 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 183.101 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 81,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 25,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,658 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,00 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 863,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

