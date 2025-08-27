HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT behauptet sich am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die HENSOLDT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 85,45 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 85,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 85,85 EUR. Bei 85,35 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 85,35 EUR. Zuletzt wechselten 8.942 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,44 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,625 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

