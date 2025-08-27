DAX24.054 ±0,0%ESt505.400 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.468 -0,2%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.408 +0,3%
Kursverlauf

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 86,50 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 86,50 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 86,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,35 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.266 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,90 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,625 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

