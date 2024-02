HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 33,10 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,4 Prozent auf 33,10 EUR nach. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,56 EUR ab. Mit einem Wert von 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.656 HENSOLDT-Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,41 Prozent hinzugewinnen. Am 07.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,470 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,17 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

