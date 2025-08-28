HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 88,35 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 88,35 EUR nach oben. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 89,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 337.804 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 23,26 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 69,12 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,625 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent gesteigert.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

