HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 61,75 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 61,75 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 59,70 EUR. Bei 60,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.014 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,17 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 55,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 863,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

