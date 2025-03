HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Montagmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 60,90 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 60,90 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 59,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 671.472 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. 33,00 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,21 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Am 27.02.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,33 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 863,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 711,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 vorlegen. Am 12.05.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

RENK-Aktie unter Druck: Analysten werden sich bei RENK nicht einig

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste