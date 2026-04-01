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HENSOLDT-Aktie rutscht ab: China setzt Rüstungskonzern und weitere EU-Firmen auf Exportkontrollliste

24.04.26 12:09 Uhr

China hat sieben Firmen aus der Europäischen Union auf eine Exportkontrollliste gesetzt. Darunter ist auch der deutsche Rüstungsbauer HENSOLDT , wie aus der Mitteilung des Handelsministeriums in Peking hervorging.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel