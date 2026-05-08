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Hensoldt erhöht Ausblick für bereinigten Free Cashflow 2026

01.06.26 10:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
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HENSOLDT
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DOW JONES--Hensoldt rechnet für das laufende Jahr mit einem höheren bereinigten Cashflow als bislang. Grund seien vor allem höhere Kundenanzahlungen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt würden, teilte der Rüstungszulieferer mit, der im MDAX und TecDAX notiert ist. Somit rechnet Hensoldt 2026 nun mit einem bereinigten Cashflow von 50 Prozent des bereinigten EBITDA anstatt von 40 Prozent.

Die weiteren wesentlichen Bestandteile der Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen aus Taufkirchen mit Bezug auf Book-to-Bill-Verhältnis, Umsatz sowie bereinigte EBITDA-Marge. Auch der Nettoverschuldungsgrad soll weiterhin bei dem rund 1,5-fachen des bereinigten EBITDA liegen, denn der verbesserte bereinigte Free Cashflow dürfte laut Mitteilung die Auswirkung der Kaufpreiszahlung für die Übernahme des Unternehmens Nedinsco auf die Liquidität ausgleichen.

"Beschleunigte Beschaffungsprozesse und höhere Kundenanzahlungen unterstützen unsere Fähigkeit, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um die aktuelle und zukünftige Kundennachfrage zu bedienen", sagte CFO Christian Ladurner. "Gleichzeitig bleiben wir bei der Kapitalallokation diszipliniert und steuern unsere Bilanz weiterhin im Einklang mit unseren kommunizierten Zielen."

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)

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