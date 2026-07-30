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Hensoldt verdoppelt Aufträge im ersten Halbjahr - Zahlen leicht über Erwartungen

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TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Aufrüstung der Nato-Staaten beschert HENSOLDT eine hohe Nachfrage. "Die politischen Entscheidungen für höhere Verteidigungsausgaben konkretisieren sich nun in unserem Auftragsbuch", sagte Firmenchef Oliver Dörre am Freitag zur Vorlage von Geschäftszahlen in Taufkirchen.

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In den ersten sechs Monaten verdoppelte der Rüstungselektronikkonzern seinen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,8 Milliarden Euro.

Insgesamt sitzt Hensoldt auf Bestellungen im Rekordwert von 10,4 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 23,6 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 28,5 Prozent auf 137 Millionen Euro nach oben. Die entsprechende Marge betrug 11,8 Prozent nach 11,3 Prozent ein Jahr zuvor.

Insgesamt hatten Analysten etwas weniger erwartet. Obwohl der bereinigte freie Barmittelzufluss laut Hensoldt zu diesem Zeitpunkt des Jahres typischerweise auf dem tiefsten Stand ist, verbesserte er sich dank Anzahlungen von minus 181 Millionen auf minus 136 Millionen Euro./niw/mis/zb

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.