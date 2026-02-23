Hensoldt verlängert Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Hensoldt bindet Vorstandschef Oliver Dörre für weitere fünf Jahre. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.
"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.
