DAX 25.263 +0,1%ESt50 6.246 +0,1%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 11,69 -4,0%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 77.042 +0,2%Euro 1,1204 -0,4%Öl 100,8 -1,4%Gold 4.166 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Herabstufung

Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt: Goldman stuft auf 'Sell' ab - Kursziel gesenkt

Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt: Goldman stuft auf 'Sell' ab - Kursziel gesenkt

Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
29.26 EUR -1.82 EUR -5.86 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründete seinen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit dem Auseinanderklaffen der aktuellen Bewertung der Aktie im Vergleich zu seiner Prognose für die Umsatzentwicklung. Auch wenn die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits etwas mehr als 20 Prozent eingebüßt habe, gehe er noch nicht davon aus, dass die Ergebnisentwicklung einen Boden gefunden habe. Die sich verschlechternde Umsatzentwicklung spiegele sich bislang nicht in der Bewertung des Medizintechnikunternehmens wider.

Werbung

Am Montag verliert die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 4,86 Prozent auf 29,78 Euro.

/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Aktuelle Carl Zeiss Meditec Aktie News

Werbung

Carl Zeiss Meditec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:01 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.