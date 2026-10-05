Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt: Goldman stuft auf 'Sell' ab - Kursziel gesenkt
Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec abgestuft und das Kursziel gesenkt.
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Die US-Investmentbank hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründete seinen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit dem Auseinanderklaffen der aktuellen Bewertung der Aktie im Vergleich zu seiner Prognose für die Umsatzentwicklung. Auch wenn die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits etwas mehr als 20 Prozent eingebüßt habe, gehe er noch nicht davon aus, dass die Ergebnisentwicklung einen Boden gefunden habe. Die sich verschlechternde Umsatzentwicklung spiegele sich bislang nicht in der Bewertung des Medizintechnikunternehmens wider.
Am Montag verliert die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 4,86 Prozent auf 29,78 Euro.
/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: Carl Zeiss Meditec