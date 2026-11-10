Heranba Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Heranba Industries hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,68 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Milliarden INR gegenüber 5,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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