Heranba Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

10.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,68 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Milliarden INR gegenüber 5,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Heranba Industries hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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