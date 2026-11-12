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Herausforderndes Umfeld

grenke-Aktie hebt ab: Leasinganbieter konkretisiert Ziel fürs Neugeschäft

grenke-Aktie hebt ab: Leasinganbieter konkretisiert Ziel fürs Neugeschäft

Der Leasingspezialist grenke hat die Prognose für das Neugeschäft 2026 präzisiert.

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grenke AG
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Der Leasingspezialist grenke hat die Prognose für das Neugeschäft 2026 präzisiert. "Aufgrund des aktuell anhaltend herausfordernden Umfelds und aktiver Maßnahmen zur Risikosteuerung" werde im laufenden Jahr ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro angepeilt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher hatte der untere Bereich von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro im Plan gestanden. "Der Fokus für die kommenden Jahre liegt auf der Rentabilität und damit der Orientierung an der Eigenkapitalrendite nach Steuern von 10 Prozent bis zum Jahr 2030", hieß es weiter. An der Börse kam das sehr gut an.

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grenke-Aktie legt nach Prognosepräzisierung deutlich zu

Der Kurs der im Nebenwerteindex SDAX legt auf XETRA zeitweise 8,75 Prozent auf 11,44 Euro zu..Damit könnte die im Oktober nach langer Talfahrt gestartete Bodenbildung in einen Erholungsversuch übergehen. Mit einem Kursverlust von immer noch 27 Prozent im laufenden Jahr zählt grenke weiter zu den schwächeren SDAX-Werten.

Neugeschäft wächst, Profitabilität sinkt

Im dritten Quartal machte grenke mit fast 799 Millionen Euro gut 2 Prozent mehr Neugeschäft als vor einem Jahr. Nach neun Monaten stehen damit 2,44 Milliarden Euro in den Büchern. Die Profitabilität in diesem Geschäft sank; die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) fiel in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent.

Derweil hat grenke weiter mit erhöhten Kosten im Zusammenhang mit möglichen und angefallenen Forderungsausfällen zu ringen. Die sogenannte Schadenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent. Die Quote setzt die Schadensabwicklung und Risikovorsorge ins Verhältnis zum Vermietvolumen. Das Unternehmen verwies auf eine weiterhin angespannte makroökonomische und geopolitische Gesamtsituation.

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Rentabilität soll bis 2030 deutlich steigen

"Bei der operativen Effizienz haben wir schneller als erwartet deutliche Fortschritte erzielt", sagte der Vorstandsvorsitzende Sebastian Hirsch laut Mitteilung. "Und unser wachsendes Leasingportfolio bildet für die Zukunft eine starke Grundlage. Entscheidend ist jetzt, dieses Potenzial konsequent in nachhaltig höhere Erträge und eine höhere Eigenkapitalrendite umzusetzen. Dazu gehört auch, unsere Schadenquote wieder zu normalisieren und unsere Margen nachhaltig zu stärken. Daran lassen wir uns messen."

Den Nettogewinn steigerte grenke im Neunmonatszeitraum um fast 15 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. Für 2026 peilt Hirsch weiterhin ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Millionen Euro an.

grenke ist ein Finanzdienstleister, der sich auf Leasingangebote für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Im Hauptgeschäft werden vor allem Verträge mit einem relativ kleinen Umfang finanziert. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden damit, Büroausstattung wie Laptops, Kopierer und Drucker zu nutzen, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

BADEN-BADEN (dpa-AFX)

Bildquellen: GRENKE AG

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Datum Rating Analyst
25.09.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
14.08.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 grenke Kaufen DZ BANK

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