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Herausforderungen

Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Margenprognose 2026 zusammengestrichen - China belastet zunehmend

Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Margenprognose 2026 zusammengestrichen - China belastet zunehmend

Mercedes-Benz kassiert wegen eines zunehmend schwierigeren Marktumfeldes in China und höherer Kosten im Schlussquartal auch den Margenausblick für dieses Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Charts | News | Analysen

Mercedes-Benz Cars erwartet nun laut Mitteilung eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent. Bisher hatte der DAX-Konzern 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Das EBIT der Mercedes-Benz Group werde nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet - bisher hatten die Stuttgarter einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt.

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"Neben dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China erwartet die Mercedes-Benz Group höhere Kosten im vierten Quartal, inklusive höherer Materialkosten", so das Unternehmen.

Im XETRA-Handel verliert die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 3,13 Prozent auf 40,08 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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