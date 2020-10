Herausgeber Sebastian Turner verlässt 'Tagesspiegel'

BERLIN (dpa-AFX) - Sebastian Turner hört gegen Ende des Jahres als Herausgeber der Tageszeitung "Tagesspiegel" in Berlin auf. Der 54-Jährige begründete am Freitag seinen Weggang damit, dass er sich künftig stärker im Bereich Media-Tech engagieren will, wie aus einer Mitteilung auf der "Tagesspiegel"-Webseite hervorging. Neben Turner sind Giovanni di Lorenzo und Stephan-Andreas Casdorff Herausgeber.

Im Juli 2013 wurde Turner den Angaben zufolge in den Aufsichtsrat der DvH Medien von Verleger Dieter von Holtzbrinck in Stuttgart berufen, zu denen der "Tagesspiegel" gehört. Auch diesen Posten wird er abgeben. Seit 2014 war er Herausgeber und Mitgesellschafter bei der Zeitung. Von Holtzbrinck lobte in der Mitteilung die Arbeit Turners: "Das Kreativitäts-Genie Sebastian Turner hat in den 7 Jahren als Co-Gesellschafter die sehr erfolgreiche Entwicklung des "Tagesspiegel" stark mitgeprägt."/rin/DP/eas