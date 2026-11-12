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Herbstferien

Frapor-Aktie gewinnt: Cargo-Wachstum in Frankfurt beschleunigt sich im Oktober

Frapor-Aktie gewinnt: Cargo-Wachstum in Frankfurt beschleunigt sich im Oktober

Im Oktober 2026 haben rund 6,0 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt genutzt, womit das Aufkommen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres lag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
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Geprägt durch die Herbstferien verzeichneten insbesondere europäische Urlaubsziele wie Griechenland, Italien und Spanien sowie Interkontinentalverbindungen nach Afrika deutliche Zuwächse. Dagegen blieb der Verkehr in den Nahen Osten geopolitisch bedingt insgesamt stark rückläufig, wobei lediglich Israel ein klares Plus erzielte. Während die Zahl der Flugbewegungen um 4,7 Prozent auf 40.498 und die Summe der Höchststartgewichte um 1,6 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen sanken, wuchs das Cargo-Volumen in Frankfurt um 4,5 Prozent auf 187.701 Tonnen.

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Internationale Flughäfen entwickeln sich überwiegend positiv

An den internationalen Standorten verzeichnete Fraport fast durchgehend steigende Fluggastzahlen: Deutliche Zuwächse erzielten vor allem Ljubljana (+15,3 Prozent auf 173.699 Passagiere) und Lima (+12,8 Prozent auf rund 2,4 Millionen), gefolgt von den bulgarischen Flughäfen Burgas und Varna (+3,0 Prozent auf 187.598), den 14 griechischen Flughäfen (+1,9 Prozent auf 3,6 Millionen) sowie den brasilianischen Standorten (+1,8 Prozent auf 1,3 Millionen). Einzig der türkische Flughafen Antalya lag mit 4,8 Millionen Passagieren unter dem Vorjahreswert (-5,4 Prozent). Konzernweit stieg das Gesamtaufkommen an allen aktiv gemanagten Fraport-Flughäfen im Berichtsmonat um 0,7 Prozent auf rund 18,4 Millionen Reisende.

Die Fraport-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,58 Prozent auf 69,10 Euro zu.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.11.26 Fraport Kaufen DZ BANK
09.11.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Fraport Underweight Barclays Capital
05.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fraport Hold Warburg Research

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