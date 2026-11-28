Hercules Metals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Hercules Metals hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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