Hermès (Hermes International)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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Im Oktober 2026 haben 17 Analysten eine Einschätzung der Hermès (Hermes International)-Aktie vorgenommen.
7 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Hermès (Hermes International)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.526,24 EUR für die Hermès (Hermes International)-Aktie, was einem Anstieg von 260,24 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 1.266,00 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.340,00 EUR
|5,85
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1.920,00 EUR
|51,66
|23.10.2026
|Bernstein Research
|1.480,00 EUR
|16,90
|23.10.2026
|Barclays Capital
|1.570,00 EUR
|24,01
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.500,00 EUR
|18,48
|23.10.2026
|UBS AG
|1.150,00 EUR
|-9,16
|23.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.230,00 EUR
|-2,84
|23.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.600,00 EUR
|26,38
|22.10.2026
|UBS AG
|1.168,00 EUR
|-7,74
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1.920,00 EUR
|51,66
|22.10.2026
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|38,23
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|26,38
|22.10.2026
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|38,23
|19.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.850,00 EUR
|46,13
|15.10.2026
|UBS AG
|1.168,00 EUR
|-7,74
|05.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.350,00 EUR
|6,64
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|26,38
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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