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Hermès (Hermes International)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1,298.50 EUR 27.50 EUR 2.16 %
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Im Oktober 2026 haben 17 Analysten eine Einschätzung der Hermès (Hermes International)-Aktie vorgenommen.

7 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Hermès (Hermes International)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.526,24 EUR für die Hermès (Hermes International)-Aktie, was einem Anstieg von 260,24 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 1.266,00 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.1.340,00 EUR5,8523.10.2026
Deutsche Bank AG1.920,00 EUR51,6623.10.2026
Bernstein Research1.480,00 EUR16,9023.10.2026
Barclays Capital1.570,00 EUR24,0123.10.2026
RBC Capital Markets1.500,00 EUR18,4823.10.2026
UBS AG1.150,00 EUR-9,1623.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.230,00 EUR-2,8423.10.2026
DZ BANK--22.10.2026
Jefferies & Company Inc.1.600,00 EUR26,3822.10.2026
UBS AG1.168,00 EUR-7,7422.10.2026
Deutsche Bank AG1.920,00 EUR51,6622.10.2026
Bernstein Research1.750,00 EUR38,2322.10.2026
RBC Capital Markets1.600,00 EUR26,3822.10.2026
Bernstein Research1.750,00 EUR38,2319.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.850,00 EUR46,1315.10.2026
UBS AG1.168,00 EUR-7,7405.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.1.350,00 EUR6,6405.10.2026
RBC Capital Markets1.600,00 EUR26,3805.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hermès (Hermes International) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Hermès (Hermes International) Sell Goldman Sachs Group Inc.
23.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
23.10.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
23.10.26 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets

Information

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