Hermès (Hermes International)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.10.26 18:00 Uhr

Im Oktober 2026 haben 17 Analysten eine Einschätzung der Hermès (Hermes International)-Aktie vorgenommen.

7 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Hermès (Hermes International)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.526,24 EUR für die Hermès (Hermes International)-Aktie, was einem Anstieg von 260,24 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 1.266,00 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 1.340,00 EUR 5,85 23.10.2026 Deutsche Bank AG 1.920,00 EUR 51,66 23.10.2026 Bernstein Research 1.480,00 EUR 16,90 23.10.2026 Barclays Capital 1.570,00 EUR 24,01 23.10.2026 RBC Capital Markets 1.500,00 EUR 18,48 23.10.2026 UBS AG 1.150,00 EUR -9,16 23.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1.230,00 EUR -2,84 23.10.2026 DZ BANK - - 22.10.2026 Jefferies & Company Inc. 1.600,00 EUR 26,38 22.10.2026 UBS AG 1.168,00 EUR -7,74 22.10.2026 Deutsche Bank AG 1.920,00 EUR 51,66 22.10.2026 Bernstein Research 1.750,00 EUR 38,23 22.10.2026 RBC Capital Markets 1.600,00 EUR 26,38 22.10.2026 Bernstein Research 1.750,00 EUR 38,23 19.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1.850,00 EUR 46,13 15.10.2026 UBS AG 1.168,00 EUR -7,74 05.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 1.350,00 EUR 6,64 05.10.2026 RBC Capital Markets 1.600,00 EUR 26,38 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net