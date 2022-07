Hermes im Halbjahr mit Margen-Rekord - Wachstum zuletzt schwächer

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Hermes war im ersten Halbjahr trotz zeitweiligen Lockdowns in China so profitabel wie nie. Das Luxusmodeunternehmen verbuchte nach eigenen Angaben einen Anstieg des wiederkehrenden operativen Gewinns von 1,72 auf 2,3 Milliarden Euro, die entsprechende Marge erreichte mit 42 Prozent einen neuen Höchststand. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,64 Milliarden Euro, der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr auf 5,48 Milliarden Euro. Auch wegen des Lockdowns in China zur Eindämmung von Covid 19 im April und Mai ging das Umsatzwachstum im zweiten Quartal auf 20 Prozent zurück, nach 27 Prozent in den ersten drei Monaten. Im Juni habe sich der China-Umsatz aber deutlich erholt, so Hermes.

Das Unternehmen verzeichnete sein stärkstes Wachstum in den USA, wo die Dynamik anhielt, und in Europa, insbesondere in Frankreich, dank anhaltender Nachfrage lokaler Kunden und des wieder florierenden Tourismus.

Das Unternehmen gab keine Ziele für das Gesamtjahr vor, blieb aber zuversichtlich, sein "ehrgeiziges" Ziel eines mittelfristigen Umsatzwachstums bei konstanten Wechselkursen zu erreichen. "Für 2022 sind die Auswirkungen des gesundheitlichen Umfelds noch schwer abzuschätzen", erklärte Hermes.

