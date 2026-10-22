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Hermes wächst nicht so stark wie erwartet - schwieriges China-Geschäft

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Aktien
Hermès (Hermes International)
1,240.00 EUR -119.50 EUR -8.79 %
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PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern Hermes (Hermès (Hermes International)) ringt weiter mit einem schwachen China-Geschäft. In der Region Asien-Pazifik habe der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im dritten Quartal stagniert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Wachstum von knapp 1,6 Prozent gerechnet. Nach der Zuordnung von Hermes gehört China zu dieser Region, Japan hingegen nicht. Die asiatischen Länder sind die wichtigsten Märkte für Hermes. Konzernweit legten die um Währungseffekte bereinigten Erlöse um 4,3 Prozent auf fast 4,1 Milliarden Euro zu. Auch hier hatten die Experten mit mehr gerechnet./zb/jha/

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19.10.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
15.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Hermès (Hermes International) Sell UBS AG
05.10.26 Hermès (Hermes International) Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets

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