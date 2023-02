Herrmann zufrieden mit Einsatz zur Sicherheitskonferenz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich zufrieden mit dem Polizeieinsatz rund um die Münchner Sicherheitskonferenz gezeigt. Die vielen Versammlungen seien weitgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen, sagte er am Sonntag in München. Die Einschränkungen für die Bevölkerung seien so gering wie möglich ausgefallen.

Die Münchner Polizei meldete kaum Zwischenfälle bei Versammlungen und Kundgebungen rund um die Sicherheitskonferenz. Auch eine Demonstration gegen die iranische Regierung am Sonntag auf dem Odeonsplatz verlief nach Angaben eines Polizeisprechers - bis auf einen gezündeten Rauchtopf - ruhig.

Am Sonntag sollte die Sicherheitskonferenz zu Ende gehen, bei der 40 Staats- und Regierungschefs und fast 100 Minister vor allem darüber berieten, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann.

Das jährliche Treffen wird traditionell von Demonstrationen und Protesten begleitet. Rund 4500 Beamte aus Bayern und anderen Bundesländern sowie 300 Bundespolizisten sind rund um die Konferenz im Einsatz./bsj/DP/ngu