Hersteller warnt vor Glassplittern in Brühe

23.02.26 17:47 Uhr

WUNSTORF (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhersteller Ökoland ruft mehrere seiner Produkte zurück, weil die Gefahr besteht, dass darin Glassplitter enthalten sein könnten. Wie das Unternehmen auf der Plattform lebensmittelwarnung.de mitteilte, sind davon folgende Produkte betroffen:

* Knochenbrühe vom Bio-Huhn, 380 ml, haltbar bis Juli 2028, Charge L8345

* Hühnerfleisch in Brühe, 320 ml, haltbar bis November 2027, Charge L7648

* Rindfleisch in Brühe, 320 ml, haltbar bis Oktober 2027, Charge L7575

Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Charge sind auf dem Deckel aufgedruckt. Verkauft wurden die Produkte den Angaben zufolge in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, wird gebeten, es zu entsorgen. Alternativ können Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte der betroffenen Chargen zurückzugeben. Sie erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis erstattet./gut/DP/jha