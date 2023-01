AstraZeneca-Aktie tiefer: AstraZeneca erweitert Portfolio mit Milliarden-Deal - CinCor-Aktie an NASDAQ vorbörslich +134 %

Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar, wenn man den Kaufpreis von rund 1,3 Milliarden Dollar und die maximal möglichen bedingten Zahlungen addiert. Damit erwirbt der schwedisch-britische Pharmakonzern die weltweiten Rechte an dessen Herz-/Nieren-Medikament Baxdrostat, wie AstraZeneca mitteilte.

Das Unternehmen teilte weiter mit, es werde ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von CinCor unterbreiten, zu einem Preis von 26 US-Dollar pro Aktie in bar bei Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus werde ein nicht handelbarer Besserungsschein (contingent value right, CVR) von 10 US-Dollar pro Aktie in bar geboten, zahlbar bei Einreichung eines Baxdrostat-Produkts bei den Behörden. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal erwartet.

Der Vorab-Baranteil der Akquisition entspricht einem Aufschlag von 121 Prozent auf den Börsenschlusskurs von CinCor am 6. Januar von 11,78 Dollar je Aktie.

Die Akquisition werde AstraZenecas kardiorenale Pipeline durch Baxdrostat verstärken, einen Inhibitor zur Blutdrucksenkung bei behandlungsresistenter Hypertonie.

In London geht es für AstraZeneca-Papiere zeitweise um 0,90 Prozent nach unten auf 116,76 Pfund. CinCor-Papiere legen im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil um 134,72 Prozent auf 27,65 US-Dollar zu.

