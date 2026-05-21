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Herzinsuffizienz

Bayer-Aktie dennoch leichter: Kerendia erhält weitere Zulassung in China

22.05.26 09:24 Uhr
Bayer-Aktie dennoch leichter: Erweiterte Marktzulassung für Kerendia in China | finanzen.net

Bayer hat für sein Medikament Kerendia in China die Zulassung für eine weitere Indikation bekommen.

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Chinas Arzneimittelbehörde NMPA gab den Wirkstoff Finerenon zur Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte.

Von den 13 Millionen Chinesen, die an Herzinsuffizienz leiden, ist Kerendia damit für etwa 60 Prozent eine Option, wie aus der Bayer-Mitteilung hervorgeht.

Kerendia ist in dieser Indikation in den USA, der EU und Japan zugelassen. Darüber hinaus wird es zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen verschrieben.

Via XETRA fällt die Bayer-Aktie zeitweise um 0,21 Prozent auf 38,83 Euro.

DOW JONES>

Bildquellen: Bayer, Lukassek / Shutterstock.com

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