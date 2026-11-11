Hesai Group Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Hesai Group Registered B veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 HKD, nach 0,260 HKD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1,24 Milliarden HKD gegenüber 869,1 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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