Hesai Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
21.05.26 06:35 Uhr
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Hesai Group Registered B veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 HKD, nach -0,140 HKD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Hesai Group Registered B 768,0 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 561,6 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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