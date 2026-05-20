Hesai Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hesai Group Registered B veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 HKD, nach -0,140 HKD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Hesai Group Registered B 768,0 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 561,6 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net