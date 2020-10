Hessen verschärft Corona-Maßnahmen für Feiern und Veranstaltungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Hessen verschärft aufgrund der steigenden Neuinfektionen seine coronabedingten Regeln für Feiern und Veranstaltungen. Ministerpräsident Volker Bouffier sagte am Montag nach der Kabinettssitzung, dass es in vielen hessischen Regionen eine dynamische Entwicklung gebe.

"Es ist eine sehr ernste Situation. Ich appelliere an alle Menschen in unserem Land, dass sie das ernst nehmen", sagte er nach der Sitzung seines Kabinetts. "Hier geht es nicht darum, dass man jemandem die Freude am Leben, an der Freizeitgestaltung oder was auch immer vermiesen will. Sondern es geht zunächst einmal um die eigene Gesundheit, aber auch um die Gesundheit vieler Menschen." Daher sei es wichtig, dass sich alle nun an die verschärften Regeln hielten.

Ab einer Inzidenz von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen dürfen nun bei öffentlichen Veranstaltungen mit entsprechendem Hygienekonzept nur noch 150 Menschen teilnehmen. Bei privaten Feiern liegt die Grenze bei 25 Personen oder 2 Hausständen, so der CDU-Politiker.

Ab einer Inzidenz von 50 Fällen sind bei öffentlichen Veranstaltungen nur noch 100 Teilnehmer erlaubt, bei privaten Feiern lediglich 10. Zudem wird hier eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr sowie ein Ausschankverbot für Alkohol verhängt, so Bouffier.

Bis zu einer Inzidenz von 35 bleiben weiterhin die hessischen Regeln geltend, nach denen Veranstaltungen von bis zu 250 Personen bei entsprechendem Hygienekonzept zugelassen und private Feiern bis zu 50 Personen erlaubt sind.

Bouffier gab zudem bekannt, dass sich die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) mit dem Coronavirus infiziert habe. Die beiden Grünen-Minister Tarek Al-Wazir und Kai Klose begaben sich als Kontaktpersonen von Dorn in Quarantäne, erklärte Bouffier.

