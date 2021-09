Hessen will Coronaviren im Abwasser überwachen

WIESBADEN/DARMSTADT (dpa-AFX) - Hessen will die Corona-Früherkennung über das Abwasser landesweit erproben. Mit der Methode könne das Infektionsgeschehen bis zu 14 Tage schneller abgebildet werden als über die Testung von Einzelpersonen, berichtete das Wirtschaftsministerium am Montag in Wiesbaden. "Mit der Erprobung eines landesweiten Monitorings in Abwässern startet Hessen als erstes Bundesland in eine neue Phase der Pandemiebekämpfung", erklärte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne).

Das Projekt liegt in den Händen von Wissenschaftlern der Technischen Universität (TU) Darmstadt. Das Land unterstützt es mit rund 1,5 Millionen Euro. Acht Monate sollen rund 200 Proben von hessischen Kläranlagen untersucht werden - das Abwasser von mehr als 40 Prozent der Einwohner. Ein mobiles Labor soll die Kläranlagen unterstützen./sat/DP/ngu