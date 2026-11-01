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Hessens Innenminister: 'Bin schockiert über Gewaltexzesse'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hat mit Blick auf die Krawalle in Frankfurt ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer angekündigt. "Ich bin schockiert über die Gewaltexzesse in Frankfurt. Wir haben Bilder gesehen, die wir nicht sehen wollten", erklärte Poseck auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Hier hat sich eine verheerende Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen jungen Menschen entladen."

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Es gebe ein enormes Aggressionspotential der Randalierer. "Meine Gedanken sind bei den Polizisten, ganz besonders den Verletzten, die mit großem Einsatz noch schlimmere Exzesse verhindern." Für ihn sei auch klar, dass es so nicht weitergehen könne, betonte Poseck. "Wir brauchen ein frühzeitiges und hartes Durchgreifen gegen diejenigen, die unsere Regeln missachten und unsere gesamte Gesellschaft angreifen."/hus/DP/zb

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