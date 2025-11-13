Hester Biosciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Hester Biosciences hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 16,85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,86 INR je Aktie erzielt worden.
Hester Biosciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 709,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 836,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hester Biosciences
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hester Biosciences
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Hester Biosciences Ltd
Analysen zu Hester Biosciences Ltd
Keine Analysen gefunden.