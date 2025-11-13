Hester Biosciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hester Biosciences hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16,85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,86 INR je Aktie erzielt worden.

Hester Biosciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 709,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 836,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net