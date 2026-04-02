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Mögliches Ende im Nahost-Konflikt: DAX schließt über 23.000 Punkte-Marke -- US-Handel endet fest -- adidas und PUMA trotzen schwachem Nike-Ausblick -- Rüstung, OpenAI, Microsoft, BASF, NIO im Fokus

aktualisiert 01.04.26 22:23 Uhr

Trump stellt Ende des Iran-Kriegs in Aussicht: Ölpreise im Blick. Talanx platziert Milliarden-Anleihe. Europa bekommt größtes Apple-Museum. Bayer: Pharmageschäft auf Kurs Richtung Wachstum. Beyond Meat: Weniger Umsatz - Verlust eingegrenzt. Samsung, Sk hynix, TSMC & Co: Asiens Halbleiteraktien heben ab. Südzucker und VERBIO: Hoffnung im Iran-Krieg belastet.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt startete mit starker Tendenz in den April.

So übersprang der DAX zum Sitzungsstart direkt die 23.000-Punkte-Marke und bewegte sich auch weiterhin auf grünem Terrain. Schlussendlich ging er 2,73 Prozent höher bei 23.298,89 Punkten aus dem Handel.
Auch der TecDAX eröffnete den ersten Handelstag im Monat fester und kletterte auch anschließend weiter, bis auf ein Plus von letztlich 1,8 Prozent auf 3.484 Zähler.

Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt bescherten dem DAX einen starken Start in den April. Auch positive Impulse aus den USA und Asien sorgten für Rückenwind.

Aussagen von Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian hatten bereits an den US-Börsen für Optimismus und sinkende Ölpreise gesorgt. Peseschkian fordert laut Berichten Garantien für ein Kriegsende, während Außenminister Abbas Araghtschi Kontakt zu einem US-Gesandten bestätigte. Trump stellt zudem ein mögliches Ende der Angriffe innerhalb von zwei bis drei Wochen in Aussicht und kündigte eine wichtige Rede zum weiteren Vorgehen an.

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