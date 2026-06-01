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Asiens Börsen uneins -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Union kritisiert adidas wegen 75 Euro für WM-Kindertrikot

aktualisiert 01.06.26 07:11 Uhr

Novartis veröffentlicht positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner unsicheren Seite.

Der DAX stieg mit einem leichten Aufschlag in die Sitzung ein. Anschließend hielt er sich überwiegend im Plus, bevor er am frühen Nachmittag an die Nulllinie zurückfiel. Im weiteren Tagesverlauf zeigte er sich wechselhaft. Schlussendlich ging er 0,05 Prozent fester bei 25.104,7 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX eröffnete ebenfalls etwas fester. Auch im Anschluss ging es nach oben, bis auf schlussendlich 0,8 Prozent im Plus bei 4.160 Zählern.

Geopolitische Entspannungssignale im Iran-Konflikt sowie positive Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Märkten haben am Freitag insbesondere den deutschen Nebenwerten Auftrieb gegeben. Der Leitindex DAX zeigte sich dagegen ab dem frühen Nachmittag instabil.

Nach amerikanischen Angaben zeichnet sich eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran bezüglich einer verlängerten Waffenruhe und fortführender Verhandlungen ab, auch wenn der Konflikt damit noch nicht endgültig beigelegt ist. Laut US-Vizepräsident JD Vance wurden bei einer geplanten Absichtserklärung zwar erhebliche Fortschritte erzielt, an einzelnen Details werde jedoch noch gefeilt; zudem steht die finale Genehmigung durch Präsident Donald Trump weiterhin aus. Aus Teheran kamen derweil zurückhaltende Töne, wonach eine vorläufige Einigung bislang weder schriftlich fixiert noch offiziell bestätigt sei. Am Energiemarkt spiegelte sich die vorsichtige Zuversicht bereits am Morgen in weiter nachgebenden Ölpreisen wider.

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