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Heute im Fokus

DAX vor stabilem Auftakt um 25.000 Punkte -- Mehrheitlich Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen - warnt aber vor Druck -- EU setzt Zolldeal mit den USA um -- Renault im Fokus

aktualisiert 01.07.26 07:44 Uhr

Ratingagentur S&P hebt Bewertung für Airbus an. Schneider Electric-Aktie: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen. . BayWa-Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030. Deutsche Telekom-Aktie startet dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms. BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch wenig Bewegung zeigen.

Der DAXwar am Vortag mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 24.995,81 Punkten in den Feierabend gegangen.
Der TecDAX hatte den Handel etwas tiefer begonnen, konnte dann zeitweise Gewinne verzeichnen. Nach einem Ausflug in die Verlustzone bewegte er sich letztlich seitwärts. So schloss das Barometer 0,02 Prozent höher bei 3.849,57 Zählern.

Nach dem starken Dienstag tut sich im DAX zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start ganze 3 Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt der DAX im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich wieder etwas überschritten hatte

Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. So hatte der NASDAQ 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig.

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