DAX vor stabilem Auftakt um 25.000 Punkte -- Mehrheitlich Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen - warnt aber vor Druck -- EU setzt Zolldeal mit den USA um -- Renault im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch wenig Bewegung zeigen. Der DAXwar am Vortag mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 24.995,81 Punkten in den Feierabend gegangen.

Der TecDAX hatte den Handel etwas tiefer begonnen, konnte dann zeitweise Gewinne verzeichnen. Nach einem Ausflug in die Verlustzone bewegte er sich letztlich seitwärts. So schloss das Barometer 0,02 Prozent höher bei 3.849,57 Zählern. Nach dem starken Dienstag tut sich im DAX zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start ganze 3 Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt der DAX im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich wieder etwas überschritten hatte Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. So hatte der NASDAQ 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften zur Wochenmitte kaum verändert starten. Der EURO STOXX 50 schloss am Vortag bei 6.325,85 Punkten (+1,51 Prozent). Die Börsen dürften nach den kräftigen Aufschlägen vom Vortag wenig verändert in den Handel starten. Am Makroumfeld hat sich nichts geändert. Im Fokus steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise für Juni am Vormittag. Erwartet wird ein Preisanstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 0,4 Prozent in der Kernlesung. Angesichts der zuletzt stark gefallenen Energiepreise hat die Lesung allerdings an Brisanz für die Börsen verloren. Aus den USA folgt am Nachmittag dann die Bekanntgabe der ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni. Derweil wirft die Berichtssaison zunehmend ihre Schatten voraus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street griffen Anleger am Dienstag zu. Der Dow Jones Industrial startete zunächst ohne klare Richtung in den Handelstag, legte aber in der Folge etwas zu und verabschiedete sich mit einem moderaten Plus von 0,26 Prozent bei 52.317,81 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte zunächst seitwärts, zog anschließend aber rasch an und baute seine Gewinne kontinuierlich aus. Letztlich ging er 1,52 Prozent fester bei 26.213,72 Zählern aus dem Handel. Die US-Börsen bauten am Dienstag ihre Gewinne vom Vortag weiter aus. Besonders die NASDAQ-Indizes legten erneut kräftig zu, da Anleger den jüngsten Kursrückgang für Zukäufe nutzten. Das Marktgeschehen wird dabei klar von Technologiewerten dominiert, während Standardwerte hinterherhinken. Auch auf Jahressicht spiegelt sich dieses Bild wider: Die KI-Euphorie treibt vor allem die NASDAQ. Der S&P 500 erlebte zugleich sein stärkstes Quartal seit sechs Jahren - ein Erfolg, der ebenfalls maßgeblich den enthaltenen Tech-Titeln zu verdanken ist. Ob die aktuelle Erholung nachhaltig ist oder nur eine kurzfristige Gegenbewegung darstellt, bleibt offen. Laut Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda von Capital.com dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



