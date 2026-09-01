DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Rheinmetall plant Technologiezentrum in Neuss -- SK hynix und Samsung treiben Südkoreas Exporte an -- SHEIN, Microsoft im Fokus
DHL-Aktie: Übernahme von Aero Cargas stärkt Südamerika-Geschäft. UBS-Aktie: Kommission schlägt Kompromiss bei Eigenkapitalregeln vor. Novartis: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen. IG-Metall-Chefin wirft VW-CEO Blume schwere Fehler vor. Klage gegen Amazon in den USA aufgrund unfairer Werbepreise.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit schwächerer Tendenz in den September starten.
Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart etwas tiefer.
Der TecDAX notiert derweil ebenso in der Verlustzone.
Gibt der DAX am Dienstag weiter nach, könnte die 21-Tage-Linie bröckeln. Sie gibt Aufschluss über den kurzfristigen Trend und liegt aktuell bei 26.243 Punkten. Zuletzt unterschritten wurde sie im Juli. Der Aktienmarkt kämpft trotz seines hohen Niveaus mit steigenden Anleiherenditen und anziehenden Ölpreisen. Am Markt wird mittlerweile mehrheitlich von einer Zinserhöhung der US-Notenbank im September ausgegangen.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag leicht nachgeben.
Der EURO STOXX 50 notiert rund eine Stunde vor Handelsstart etwas tiefer.
Zum Wochenstart am Dienstag rechnen Händler mit leicht nachgebenden Kursen, nachdem die Vorgaben aus Asien uneinheitlich ausgefallen sind. Belastend wirkt weiterhin der Anstieg der Ölpreise, da erneute Drohungen der USA gegenüber dem Iran die Notierungen für Brent-Öl auf gut 91 Dollar treiben. Zusätzlich sorgt die Inflationsentwicklung für Unsicherheit: In Frankreich und Spanien fielen die Teuerungsraten deutlich höher aus als erwartet, und auch in Deutschland lag die Inflation den Montagsdaten zufolge mit 2,9 Prozent leicht über den Prognosen. Im Fokus steht nun die EU-weite Inflationsrate, die am Vormittag veröffentlicht wird und laut Ökonomenschätzungen von 2,9 auf 3,3 Prozent klettern dürfte. Daneben richten Anleger ihren Blick auf die weltweit anstehenden Revisionen der Einkaufsmanagerindizes. In China zeigte sich der von Ratingdog erhobene Industrieindex im August leicht verbessert und signalisierte damit - anders als der offizielle Staatsindex - bereits eine Expansion.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
An der Wall Street ging es am Montag südwärts.
Der Dow Jones startete etwas schwächer in die Sitzung und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 53.186,32 Punkten (-0,7 Prozent).
Der technologielastige NASDAQ Composite schwächelt ebenfalls, nachdem er den Handel tiefer aufgenommen hat. Hier war zum Börsenschluss ein Minus von 0,12 Prozent bei 26.370,89 Punkten zu sehen.
Auslöser für die Skepsis der Anleger war der falkenhafte Auftritt von US-Notenbankchef Kevin Warsh auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole am vergangenen Freitag, der die Erwartungen einer Leitzinsanhebung im September spürbar verstärkt hat. Ein zusätzlicher Preistreiber war der stark steigende Ölpreis infolge neuer US-Militärschläge gegen Ziele im Iran, was Sorgen über einen anhaltenden Inflationsdruck schürte.
Auf der Datenseite blieb der Wochenauftakt ruhig, da am Montag keine wesentlichen Konjunkturdaten erwartet wurden. Der wichtigste Impulsgeber der Woche - der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für August - steht erst am Freitag auf der Agenda.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
An den Börsen in Asien sind am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen zu sehen.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,24 Prozent auf 66.472,38 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,08 Prozent stärker bei 3.989,68 Zählern.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen 0,90 Prozent schwächer bei 25.336,33 Einheiten.
Belastend wirkt vor allem die spürbar gewachsene Sorge vor einer bevorstehenden Leitzinsanhebung in den USA, die Anleger zunehmend zur Zurückhaltung bei Käufen veranlasst. Am Terminmarkt wird mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent für einen Zinsschritt der Fed im September gehandelt. Verstärkt wird die Verunsicherung durch die anziehenden Notierungen am Ölmarkt, nachdem dort zuletzt noch vergleichsweise wenig Bewegung zu verzeichnen war. Auslöser des Preisauftriebs sind die jüngsten wechselseitigen militärischen Vorstöße zwischen den USA und dem Iran, die neue Ängste vor Lieferengpässen schüren. Steigende Ölpreise nähren wiederum die Inflationssorgen und damit indirekt auch die Erwartung weiterer Zinsschritte.
Top Themen
News-Ticker
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein(18:00 Uhr)
Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial(18:00 Uhr)