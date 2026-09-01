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Heute im Fokus

DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Rheinmetall plant Technologiezentrum in Neuss -- SK hynix und Samsung treiben Südkoreas Exporte an -- SHEIN, Microsoft im Fokus

aktualisiert 01.09.26 08:18 Uhr

DHL-Aktie: Übernahme von Aero Cargas stärkt Südamerika-Geschäft. UBS-Aktie: Kommission schlägt Kompromiss bei Eigenkapitalregeln vor. Novartis: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen. IG-Metall-Chefin wirft VW-CEO Blume schwere Fehler vor. Klage gegen Amazon in den USA aufgrund unfairer Werbepreise.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit schwächerer Tendenz in den September starten.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart etwas tiefer.
Der TecDAX notiert derweil ebenso in der Verlustzone.

Gibt der DAX am Dienstag weiter nach, könnte die 21-Tage-Linie bröckeln. Sie gibt Aufschluss über den kurzfristigen Trend und liegt aktuell bei 26.243 Punkten. Zuletzt unterschritten wurde sie im Juli. Der Aktienmarkt kämpft trotz seines hohen Niveaus mit steigenden Anleiherenditen und anziehenden Ölpreisen. Am Markt wird mittlerweile mehrheitlich von einer Zinserhöhung der US-Notenbank im September ausgegangen.

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