Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart Verluste hinnehmen müssen. Der DAX hatte den Freitagshandel bei 25.284,26 Punkten (-0,02 Prozent) beendet.

Der TecDAX stieg daneben ebenso marginal höher in den Handel ein, im Verlauf wurde das Plus deutlicher ausgebaut. Sein Schlussstand: 3.796,06 Zähler (+1,11 Prozent). Der deutsche Leitindex hielt sich weiter deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, die zu Beginn der Woche kurzzeitig unterschritten worden war. Zum Start in den März dürften die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Stimmung an den Parketts merklich dämpfen. Nachdem die ersten zwei Monate des Jahres noch moderate Gewinne brachten, zeichnen sich für den DAX am Montag Verluste ab, die den Leitindex wohl wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke drücken. Der Broker IG berechnete den Stand des Dax gegen 5.30 Uhr auf etwa 24.965 Punkte - ein Minus von rund 1,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Damit rückt das erst kürzlich erreichte Allzeithoch von 25.507 Punkten vorerst in weite Ferne. Noch vor dem Wochenende hatten Marktbeobachter wie die Analysten von Index-Radar auf eine Fortsetzung der Rekordjagd gehofft. Sie sahen für den März, der historisch oft als starker Börsenmonat gilt, sogar Potenzial für einen Vorstoß in Richtung der 26.000-Punkte-Marke. Dieses Szenario setzte jedoch ein ruhiges geopolitisches Umfeld voraus. Mit den US-israelischen Luftangriffen und dem Tod des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei am Wochenende ist das Gegenteil eingetreten. Teheran reagierte bereits mit Attacken der Revolutionsgarden auf US-Basen in der Region sowie auf militärische Einrichtungen und einen Rüstungsbetrieb in Tel Aviv. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden voraussichtlich deutlich tiefer starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Freitag 0,3 Prozent auf 6.143,17 Zähler verloren. Die Marktstimmung wird derzeit stark von geopolitischen Signalen beeinflusst. In Genf endete die jüngste Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zwar ohne finalen Durchbruch, aber mit "bedeutenden Fortschritten", wie Vermittler aus dem Oman berichteten. Dass die Gespräche nächste Woche auf technischer Ebene in Wien fortgesetzt werden sollen, hat die akuten Sorgen vor einer US-Militäraktion im Nahen Osten vorerst zerstreut. Diese diplomatische Entspannung sorgt für Ruhe an den Ölmärkten und stützt die Risikobereitschaft der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich am Freitag während der gesamten Sitzung in der Verlustzone. Der Dow Jones zeigte sich schwächer und rutschte um 1,05 Prozent auf 48.977,92 Punkte ab.

Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsschluss 0,92 Prozent und schloss auf 22.668,21 Zählern. Die Börsen dürften mit spürbaren Abschlägen in die neue Handelswoche starten. Ein Händler kommentierte die Lage am Morgen mit den Worten, dass man zwar von einem strukturierten Ausverkauf ausgehe, eine panische Flucht aus Aktien jedoch nicht absehbar sei. Während Staatsanleihen in ihrer Funktion als sicherer Hafen moderate Kursgewinne verzeichnen, zeigt sich der Euro-Dollar-Kurs bemerkenswert stabil gegenüber den Nachrichten vom Wochenende über die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die deutlichste Bewegung ist beim Öl zu beobachten, das im frühen Handel um 7 Prozent zulegt - ein deutlicher Aufschlag, der jedoch ebenfalls noch nicht auf eine ungebremste Panik hindeutet. Im Fokus des Aktienmarktes stehen vor allem zyklische Branchen wie die Chemieindustrie oder Luftfahrtgesellschaften, die sensibel auf schwankende Energiekosten reagieren. Im Gegensatz dazu könnten Rüstungswerte sowie Titel aus dem Grundstoffsektor von einer defensiveren Ausrichtung der Portfolios profitieren und sich besser als der breite Markt entwickeln. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken