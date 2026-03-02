DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,13 +9,1%Gold5.409 +2,5%
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 Punkten starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen -- Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus

aktualisiert 02.03.26 08:39 Uhr

Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen. Paramount macht Warner Bros.-Übernahme offiziell. Lufthansa setzt Flüge in den Nahen Osten aus. BVB erleidet Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet. UBS-Konzernchef Ermotti soll offenbar über 2027 hinaus im Amt bleiben. Telekom bringt KI-Assistenten ins Handynetz.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart Verluste hinnehmen müssen.

Der DAX hatte den Freitagshandel bei 25.284,26 Punkten (-0,02 Prozent) beendet.
Der TecDAX stieg daneben ebenso marginal höher in den Handel ein, im Verlauf wurde das Plus deutlicher ausgebaut. Sein Schlussstand: 3.796,06 Zähler (+1,11 Prozent).

Der deutsche Leitindex hielt sich weiter deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, die zu Beginn der Woche kurzzeitig unterschritten worden war.

Zum Start in den März dürften die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Stimmung an den Parketts merklich dämpfen. Nachdem die ersten zwei Monate des Jahres noch moderate Gewinne brachten, zeichnen sich für den DAX am Montag Verluste ab, die den Leitindex wohl wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke drücken. Der Broker IG berechnete den Stand des Dax gegen 5.30 Uhr auf etwa 24.965 Punkte - ein Minus von rund 1,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Damit rückt das erst kürzlich erreichte Allzeithoch von 25.507 Punkten vorerst in weite Ferne. Noch vor dem Wochenende hatten Marktbeobachter wie die Analysten von Index-Radar auf eine Fortsetzung der Rekordjagd gehofft. Sie sahen für den März, der historisch oft als starker Börsenmonat gilt, sogar Potenzial für einen Vorstoß in Richtung der 26.000-Punkte-Marke.

Dieses Szenario setzte jedoch ein ruhiges geopolitisches Umfeld voraus. Mit den US-israelischen Luftangriffen und dem Tod des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei am Wochenende ist das Gegenteil eingetreten. Teheran reagierte bereits mit Attacken der Revolutionsgarden auf US-Basen in der Region sowie auf militärische Einrichtungen und einen Rüstungsbetrieb in Tel Aviv.

Sicherer Hafen? Goldpreis legt kräftig zu und klettert über 5.400-Dollar-Marke
GoldpreisÖlaktienRüstungsaktienTUIÖlpreiseWarner Bros. DiscoveryBuffetts letzte Berkshire-Bilanz

27.02.26US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
26.02.26Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
25.02.26DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
24.02.26Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
23.02.26US-Börsen schließen tiefrot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
