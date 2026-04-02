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Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus

aktualisiert 02.04.26 22:38 Uhr

Übernahmegerüchte um Amazon sorgen für Kurssprung bei Globalstar. Lufthansa-Jubiläum mit Schatten - Iran-Krieg erhöht Druck. Nordex erhält neuen Auftrag über 120 MW in der Türkei. Kapitalerhöhung drückt Mutares-Kurs deutlich. SpaceX-Aktie in den Startlöchern: Raumfahrtkonzern stellt vertraulichen Antrag für Börsengang. Ölpreise wieder auf dem Vormarsch.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt steckte am Gründonnerstag spürbare Verluste ein.

So war der DAX zum Sitzungsstart unter die am Vortag zurückeroberte 23.000-Punkte-Marke gefallen und verweilte auch im weiteren Verlauf tief auf rotem Terrain. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,56 Prozent tiefer bei 23.168,08 Zählern ins lange osterwochende.
Auch der TecDAX blieb nach einer negativen Eröffnung klar in der Verlustzone und schloss am Donnerstagabend 0,47 Prozent schwächer bei 3.467,91 Einheiten.

Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump gerieten die Märkte erneut unter Druck, der DAX fiel vorübergehend sogar wieder unter 23.000 Punkte. Anleger reduzierten vor dem langen Wochenende ihre Risiken. Zwar stellte Trump ein baldiges Kriegsende in Aussicht, bekräftigte jedoch zugleich seine Drohungen. Die Ölpreise sprangen deshalb nach der Trump-Rede erheblich nach oben. Trump kündigte weitere Angriffe an und verwies auf militärische Ziele, die "sehr bald" erreicht würden.

Am Nachmittag grenzte der DAX seine Verluste jedoch ein. Hintergrund waren Berichten, wonach der Iran an einer Einigung über die Straße von Hormus arbeitet. Aktuell ist dieser wichtige Seetransportweg durch den Iran blockiert.

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